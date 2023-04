(Di mercoledì 19 aprile 2023) Paoloè sicuro del passaggio del turno dell’contro il, considerando laa San Siro e il vantaggio di due gol. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport. VERSO LA SEMIFINALE –vede i nerazzurri favoriti contro il, parlando addirittura di semifinale con il: «Io credo che l’sarà assolutamentenon ho dubbi su questo, è ulteriore motivazione lacon ilperché il bilancio nel derby è in favore dei rossoneri visto il momento. Arrivi in semifinale con la finestra sulla finale, sarà una partita estremamente equilibrata perché non sfidi il Real Madrid o il Manchester City dove parti sfavorito».-News - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : #Condò: 'Ieri l'Inter è stata nettamente superiore, ha quasi nascosto la palla al Benfica, cosa che i portoghesi er… - internewsit : Condò : «Inter concentrata con il Benfica. Col Milan sfida equilibrata!» - - FcInterNewsit : Condò: 'Zona Champions, l'Inter è il riferimento su cui corre Mourinho. Già questo è un romanzo' - FcInterNewsit : Condò: 'Inter, davanti si è aperta una voragine. Per l'anno prossimo serve un profondo rinnovamento dell'attacco' - sportli26181512 : Inter, Condò: 'Si è aperta una voragine, davanti serve un rinnovamento totale': Paolo Condò a Sky Sport ha analizza… -

Sempre alle 21 , a San Siro in campo l'contro il Benfica : il match sarà visibile attraverso ... tra cui, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paoloe, martedì, Paolo Di Canio. Mercoledì, ...Sempre alle 21, a San Siro in campo l'contro il Benfica : il match sarà visibile ... tra cui, Fabio Capello , Alessandro Costacurta , Paoloe, martedì, Paolo Di Canio . Mercoledì, in ...Commenta per primo Paoloa Sky Sport ha analizzato il momento difficile dell'attacco dell': 'Si è aperta una voragine nell', davanti. Nelle ultime cinque partite è arrivato solo un punto. Prendiamo i gol ...