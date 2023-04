Concorso Università di Firenze: 8 Posti in Area Amministrativa (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’Università di Firenze, in Toscana, ha indetto un Concorso Pubblico per l’assegnazione di 8 Posti in Area Amministrativa Gestionale, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 1 Posto a favore dei Volontari delle Forze Armate. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale in materie economiche, esperienza pregressa, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, padronanza della lingua inglese, competenze nel settore finanziario, precisione, predisposizione al team working e livello culturale adeguato. Bando di Concorso Si avvisa che l'Università degli studi di Firenze ha indetto Concorso pubblico, per ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’di, in Toscana, ha indetto unPubblico per l’assegnazione di 8inGestionale, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando riserva 1 Posto a favore dei Volontari delle Forze Armate. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in materie economiche, esperienza pregressa, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, padronanza della lingua inglese, competenze nel settore finanziario, precisione, predisposizione al team working e livello culturale adeguato. Bando diSi avvisa che l'degli studi diha indettopubblico, per ...

