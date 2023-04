Concorso INAF di Cagliari | Bando per 3 Ricercatori III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’di(Istituto Nazionale di Astrofisica Osservatorio Astronomico), nella Regione Sardegna, ha emesso un Pubblicoper selezionare 3III, in Ambito del PNRR. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e determinato, per la durata di un anno prorogabile. Per partecipare aldiserve laurea magistrale in materie scientifiche e tecnologiche, esperienza pregressa, cittadinanza italiana o di altro paese europeo, padronanza della lingua inglese, abilità di utilizzo delle più moderne apparecchiature di ricerca.diL'- Osservatorio astronomico diindice con determina direttoriale un ...