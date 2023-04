Concorso Comune di Garessio: 4 Direttori Area Finanziaria (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Comune Garessio, in Piemonte, ha indetto una Pubblica Selezione per la ricerca di 4 Direttori Area Finanziaria, Istruttori Direttivi, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. I Candidati idonei saranno assegnati a vari Comuni della Provincia di Cuneo, tra cui lo stesso Garessio, Saliceto, Monesiglio e Roccaforte Mondovì. Se ti interessa ricoprire questo ruolo invia la Domanda Ora, la scadenza é prevista per il giorno 14 maggio 2023. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, Area Finanziaria, categoria D - Posizione economica di accesso di ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il, in Piemonte, ha indetto una Pubblica Selezione per la ricerca di 4, Istruttori Direttivi, in categoria D. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. I Candidati idonei saranno assegnati a vari Comuni della Provincia di Cuneo, tra cui lo stesso, Saliceto, Monesiglio e Roccaforte Mondovì. Se ti interessa ricoprire questo ruolo invia la Domanda Ora, la scadenza é prevista per il giorno 14 maggio 2023. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo,, categoria D - Posizione economica di accesso di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : ?? Progetto Scuole Aperte Estate 2023. Roma Capitale finanzia le aperture scolastiche nel periodo di sospensione del… - EzioRocchiBalbi : RT @ComuneMI: ????????? Il Comune cerca geometri: c'è tempo fino al 6 maggio per partecipare al concorso per la formazione di una graduatoria… - Matteo0592 : @ilMenestrelloh Adesso pure tu parli? Scomparso da Instagram, adesso ci provi con il calcio? Prova qualche concorso… - ComuneMI : ????????? Il Comune cerca geometri: c'è tempo fino al 6 maggio per partecipare al concorso per la formazione di una gr… - ComunediCuneo : Corso-concorso pubblico per la copertura di n.4 posto di «Collaboratore Amministrativo» [area degli Operatori Esper… -