Concorso Comune di Gandino: 1 Agente Polizia Locale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Comune di Gandino, in Lombardia, ha indetto un Concorso Pubblico per il reclutamento di 1 Agente di Polizia Locale, da assegnare all'area degli istruttori. Viene offerta assunzione con contratto di formazione e lavoro, a tempo pieno e determinato, della durata di dodici mesi. Per partecipare al Bando di Concorso serve diploma di maturità, cittadinanza italiana, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, buone doti organizzative e collaborative, familiarità con il territorio, e nessuna pendenza penale. Bando di Concorso E' indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo determinato e pieno con contratto di formazione e lavoro di dodici mesi di una unità di ...

