Concertone Primo Maggio 2023, nel cast anche Gabbani e i Baustelle (Di mercoledì 19 aprile 2023) Francesco Gabbani e i Baustelle si aggiungono al già ricco cast del Concerto del Primo Maggio di Roma 2023 Cresce l'attesa per il Concerto del Primo Maggio Roma, l'evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) del Primo Maggio di Roma è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del Concertone. Dopo l'annuncio di Aurora, Ariete, Coma Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai, BNKR44, Aiello, Carl Brave, Fulminacci, Piero Pelù con Alborosie, Rose ...

