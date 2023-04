Concerto del Primo Maggio Roma: annunciati nuovi artisti. Ecco tutti i dettagli (Di mercoledì 19 aprile 2023) NOTA INFORMATIVA: PIERO PELÙ con ALBOROSIE, ROSE VILLAIN e ALFA NELLA LINEUP DEL Concerto DEL Primo Maggio Roma Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Leggi anche –> Antonino Porzio torna in TV a “Back to School”: l’attore si racconta L’intervista esclusiva Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) del Primo Maggio di Roma è iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast del Concertone. Dopo l’annuncio di Aurora, Ariete, Coma ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) NOTA INFORMATIVA: PIERO PELÙ con ALBOROSIE, ROSE VILLAIN e ALFA NELLA LINEUP DELDELCresce l’attesa per ildel, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia. Leggi anche –> Antonino Porzio torna in TV a “Back to School”: l’attore si racconta L’intervista esclusiva Sui canali social (Instagram – Facebook – Twitter – TikTok) deldiè iniziato il conto alla rovescia e periodicamente viene svelato un nuovo tassello del puzzle che andrà a comporre il cast delne. Dopo l’annuncio di Aurora, Ariete, Coma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Il cast del concerto dell’#UnoMaggio a #Taranto #UnoMaggioTaranto - Agenzia_Ansa : Piero Pelù, Rose Villain e Alfa si aggiungono al cast del Concerto del Primo Maggio Roma, l'evento promosso da CGIL… - frankgabbani : FINALMENTE A CASA! Sono felicissimo di annunciarvi che SABATO 9 SETTEMBRE 2023, giorno del mio compleanno, terrò u… - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Ambra e Biggio conducono il Concerto del Primo Maggio 2023. Lo 'spoiler' di Fiorello #1M2023 - nonsonomaky : #vendobiglietti #TheWeeknd Vendo due biglietti posto unico per il concerto di The Weeknd a Milano del 26 luglio. Contattatemi per info. -

Cesare Cremonini, la sua nuova fiamma è Giorgia Cardinaletti Lei a novembre ha postato una foto che li raffigura abbracciati nel backstage del concerto romano del cantante e dal sorriso che sfoggiano entrambi traspare una gioia tutta particolare nello stare ... Attenzione: nuovi limiti in Strada Maranese (la mappa) Abilità, la società attraverso la quale gestisce la rete viaria di competenza, di concerto con i ... "I limiti di velocità passeranno dagli attuali 80 e 90 km/h a 50 e 70 km/h , a seconda del tratto ... Il coro va in trasferta La domenica sera i coristi ripeteranno il concerto del giorno precedente al Teatro San Barnaba di Brescia. Lei a novembre ha postato una foto che li raffigura abbracciati nel backstageromanocantante e dal sorriso che sfoggiano entrambi traspare una gioia tutta particolare nello stare ...Abilità, la società attraverso la quale gestisce la rete viaria di competenza, dicon i ... "I limiti di velocità passeranno dagli attuali 80 e 90 km/h a 50 e 70 km/h , a secondatratto ...La domenica sera i coristi ripeteranno ilgiorno precedente al Teatro San Barnaba di Brescia. Piero Pelù, Rose Villain, Alfa al Concerto del Primo Maggio Agenzia ANSA Concerto di Alice Morzenti Alice Morzenti inizia gli studi musicali all’età di sette anni e si diploma in seguito con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio di Brescia. Dal 2013 è primo flauto della Staats ... St()ma ST ()MA è una performance in solo per batteria, percussioni e oggetti acustici, con cui Calcagnile guarda alla trasformazione come necessità vitale ed evolutiva, attraverso una parafrasi artistica che ... Alice Morzenti inizia gli studi musicali all’età di sette anni e si diploma in seguito con il massimo dei voti, lode e menzione presso il Conservatorio di Brescia. Dal 2013 è primo flauto della Staats ...ST ()MA è una performance in solo per batteria, percussioni e oggetti acustici, con cui Calcagnile guarda alla trasformazione come necessità vitale ed evolutiva, attraverso una parafrasi artistica che ...