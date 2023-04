Concerto del Primo Maggio 2023: chi si esibisce e dove vederlo in tv (Di mercoledì 19 aprile 2023) È uno dei momenti più attesi della musica (ma non solo) italiana, stiamo parlando del Concerto del Primo Maggio che ogni anno ospita nomi di rilievo del panorama artistico. E anche l’edizione 2023 promette di non deludere, con un ricco parterre di artisti che vengono svelati piano piano. Chi si esibisce e dove vedere il Concertone in tv. Concerto del Primo Maggio 2023, chi si esibisce Il Primo Maggio, come da tradizione, andrà in scena il tanto atteso Concerto in piazza San Giovanni a Roma. È stato annunciato che sarà la cantautrice norvegese Aurora l’ospite interazionale dell’edizione 2023, tra i suoi brani Cure For ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023) È uno dei momenti più attesi della musica (ma non solo) italiana, stiamo parlando deldelche ogni anno ospita nomi di rilievo del panorama artistico. E anche l’edizionepromette di non deludere, con un ricco parterre di artisti che vengono svelati piano piano. Chi sivedere ilne in tv.del, chi siIl, come da tradizione, andrà in scena il tanto attesoin piazza San Giovanni a Roma. È stato annunciato che sarà la cantautrice norvegese Aurora l’ospite interazionale dell’edizione, tra i suoi brani Cure For ...

