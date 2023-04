Conca d’Oro – Ragazzo trovato morto sul letto, forse un malore (Di mercoledì 19 aprile 2023) o una overdose – Un Ragazzo di 21 anni, in subaffitto in una stanza di via della Conca d’Oro, nel quartiere Montesacro, è stato questa mattina trovato morto sul letto dal proprietario dell’appartamento. Sono stati avvertiti i carabinieri che non hanno trovato segni di violenza sul corpo. Le ipotesi che si fanno al momento sono due: un malore improvviso, oppure una overdose di una sostanza stupefacente. Sarà l’autopsia a chiarire il mistero. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023) o una overdose – Undi 21 anni, in subaffitto in una stanza di via della, nel quartiere Montesacro, è stato questa mattinasuldal proprietario dell’appartamento. Sono stati avvertiti i carabinieri che non hannosegni di violenza sul corpo. Le ipotesi che si fanno al momento sono due: unimprovviso, oppure una overdose di una sostanza stupefacente. Sarà l’autopsia a chiarire il mistero.

Ragazzo trovato morto in casa a Conca d'Oro: Michele aveva 21 anni Intorno a mezzanotte e mezzo, infatti, il 118 è intervenuto in un appartamento in via Conca d'Oro a Roma per il rinvenimento della salma del ragazzo di 21 anni. Roma, incendio allo scalo San Lorenzo: ... Ventunenne trovato morto nel letto Un ragazzo di 21 anni è stato trovato senza vita nel letto della stanza di un appartamento. L'episodio è accaduto nella notte, in via Conca d'Oro, a Roma. Sul posto il 118, che ha constato il decesso del giovane e i carabinieri (sulla vicenda indaga la Compagnia Roma Montesacro). Presenti anche gli uomini del Nucleo investigativo di ...