"Con il sole nella tempesta": le mamme di bambini disabili si raccontano in un libro per sfatare pregiudizi e creare empatia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una lettura molto emozionante. Brevi racconti, privi di pietismo, di mamme di bimbi con gravi disabilità, dove emerge un grande amore per la vita nonostante tutto, oltre alle denunce dei problemi socio-sanitari presenti in Italia. Una lettura agevole per approfondire il mondo delle disabilità. Si tratta del libro Con il sole nella tempesta, alla seconda edizione con una nuova veste grafica e una postfazione di Don Flavio Pace. È una co-edizione prodotta da Boulos Media & Mastropè dei Mestieri per Valore Italiano Editore. Ilfattoquotidiano.it ha contattato tre delle mamme che hanno descritto delle loro esperienze differenti ma simili, attraverso riflessioni profonde. "Una quotidianità alternativa ma felice" – "La principale finalità del ...

