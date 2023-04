Con il nuovo citofono Amazon Ring Intercom puoi aprire il portone di casa anche senza alzarti dal divano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Durante la Milano Design Week è stato presentato anche il nuovo dispositivo Amazon, il Ring Intercom, già lanciato negli Stati Uniti lo scorso settembre. Si tratta di un box alimentato a batterie che si può collegare al proprio citofono di casa, in grado di abilitare tutta una serie di funzionalità aggiuntive. In pratica un interfono (o citofono connesso) che ci permette di parlare con chiunque suoni al citofono (e di aprire il portone dello stabile) anche se non siamo in casa, o se non vogliamo alzarci dal divano. Come funziona Ring Intercom Il dispositivo, che si può installare anche da soli se si ha ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Durante la Milano Design Week è stato presentatoildispositivo, il, già lanciato negli Stati Uniti lo scorso settembre. Si tratta di un box alimentato a batterie che si può collegare al propriodi, in grado di abilitare tutta una serie di funzionalità aggiuntive. In pratica un interfono (oconnesso) che ci permette di parlare con chiunque suoni al(e diildello stabile)se non siamo in, o se non vogliamo alzarci dal. Come funzionaIl dispositivo, che si può installareda soli se si ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Abbattimento dell'orsa Jj4, nuovo ricorso al Tar contro Fugatti. Enpa, Leidaa e Oipa: 'Non sono stati attuati i met… - ivanscalfarotto : Con questo governo si va al ritmo di un nuovo reato al mese e, nel tempo libero, si aumentano le pene, la carcerazi… - AndreaMarcucci : Serve un nuovo slancio con comitati locali e un coordinamento nazionale in grado di sostenere progetti e candidatur… - PonteMessina : @caimmi82 @Webuild_Group @ramella_f @polimi @ResearchBridges Completamento della A2 Autostrada del Mediterraneo ter… - Lega_Massa : RT @matteosalvinimi: Oggi abbiamo discusso con la delegazione BIE le candidature delle città per l'Esposizione Universale del 2030, tra cui… -