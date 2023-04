Con 3 uova e della farina mia nonna preparava un ciambellone fantastico! (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ciambellone della nonna, semplice e veloce! La ricetta di oggi è per una torta buona, semplice, soffice e divertente. Si prepara in poco tempo e senza bisogno di grosse nozioni di pasticceria. In fondo trovi anche la video-ricetta, così ti puoi togliere eventuali dubbi riguardo al procedimento. Vediamo più da vicino come si prepara questa meraviglia. Il ciambellone della nonna. Ricetta Gli ingredienti Ci occorrono: 3 uova, 100 g di zucchero (1/2 tazza), un pizzico di sale, 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia, 90 g di burro fuso (1/3 di tazza), 80 ml di latte (1/3 tazza), 200 g di farina per tutti gli usi (1 tazza + 3/4 di tazza), 50 g di amido di mais (1/3 di tazza), 1 bustina di lievito in polvere (16 g). La preparazione La prima cosa è ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il, semplice e veloce! La ricetta di oggi è per una torta buona, semplice, soffice e divertente. Si prepara in poco tempo e senza bisogno di grosse nozioni di pasticceria. In fondo trovi anche la video-ricetta, così ti puoi togliere eventuali dubbi riguardo al procedimento. Vediamo più da vicino come si prepara questa meraviglia. Il. Ricetta Gli ingredienti Ci occorrono: 3, 100 g di zucchero (1/2 tazza), un pizzico di sale, 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia, 90 g di burro fuso (1/3 di tazza), 80 ml di latte (1/3 tazza), 200 g diper tutti gli usi (1 tazza + 3/4 di tazza), 50 g di amido di mais (1/3 di tazza), 1 bustina di lievito in polvere (16 g). La preparazione La prima cosa è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariellaLoi : RT @ilgiornale: La 'gallina dalle uova d'oro' per la #TransizioneEnergetica italiana è la sinergia dei big a controllo pubblico, come ad es… - ilgiornale : La 'gallina dalle uova d'oro' per la #TransizioneEnergetica italiana è la sinergia dei big a controllo pubblico, co… - _Lyner4zzurraa : @vincenzolarosa_ Va beh quella tradizionale con uova sode, carne, piselli ???? - SadalSuud33 : una gallina nera con la cresta rossa , che pareva covasse un mucchio di uova . Grazia Deledda #Sherden - MariaLu05272189 : @annroveda1 Patate lesse, fagiolini e uova sode, condite con olio aceto e origano-Carciofi ripieni, oppure una parm… -