Comunità Montana Fortore, Sguera (Azione): "Finalmente un segnale di attenzione verso il Sannio" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Vincenzo Sguera, segretario provinciale del gruppo Azione Benevento. "L'inclusione di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte nella Comunità Montana del Fortore è una buona notizia. Lo è innanzitutto per la cittadinanza dei due centri sanniti che potranno contare su nuove opportunità e occasioni. Voglio dunque complimentarmi con quanti si sono adoperati per la positiva riuscita dell'iniziativa, a cominciare da Zaccaria Spina, presidente della Comunità Montana e promotore del progetto e da Giuseppe Sommese, consigliere regionale e segretario in Campania di 'Azione', primo firmatario della proposta di legge ieri approvata in Consiglio Regionale. Auspicavo un impegno ...

