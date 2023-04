Comuni, doppio turno e legittimazione democratica. (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si è tornato a parlare, negli ultimi mesi, di riforme in materia di sistemi elettorali, in concomitanza con la presentazione di una proposta di legge (ne trovate notizia qui o qui) che mira, tra le altre cose, a modificare anche il sistema elettorale dei Comuni con più di 15.000 abitanti, per far venire meno la necessità del secondo turno, qualora un candidato sindaco raggiunga al primo turno il 40% dei voti. Concentrarsi ad analizzare, in questa sede, questo aspetto della proposta, offre spunti di riflessione in materia elettorale. La particolarità del doppio turno a due, in cui cioè accedono alla seconda votazione i primi due classificati del primo turno, come quello delle elezioni comunali italiane o delle presidenziali francesi, è quella di imporre il passaggio dalla ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si è tornato a parlare, negli ultimi mesi, di riforme in materia di sistemi elettorali, in concomitanza con la presentazione di una proposta di legge (ne trovate notizia qui o qui) che mira, tra le altre cose, a modificare anche il sistema elettorale deicon più di 15.000 abitanti, per far venire meno la necessità del secondo, qualora un candidato sindaco raggiunga al primoil 40% dei voti. Concentrarsi ad analizzare, in questa sede, questo aspetto della proposta, offre spunti di riflessione in materia elettorale. La particolarità dela due, in cui cioè accedono alla seconda votazione i primi due classificati del primo, come quello delle elezioni comunali italiane o delle presidenziali francesi, è quella di imporre il passaggio dalla ...

