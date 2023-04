Comicon 2023: annunciato il programma, Fast X e 15 minuti dell'anime The First Slam Dunk in anteprima (Di mercoledì 19 aprile 2023) Fast X e 15 minuti dell'anime The First Slam Dunk tra le anteprime in programma a Comicon Napoli 2023, dal 28 aprile al 1 maggio, la manifestazione vedrà anche il lancio della prima serie dei The Jackal e dell'attesa Shake. È ricco di anteprime, proiezioni, ospiti e incontri, il programma Cinema e Serie TV di Comicon Napoli 2023 (Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio). Si parte a tutta velocità con Fast X: il decimo film della saga Fast & Furious che ha consacrato Vin Diesel nei panni di Dom Toretto, sbarca a Napoli con contenuto inedito, in anteprima mondiale, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023)X e 15Thetra le anteprime inNapoli, dal 28 aprile al 1 maggio, la manifestazione vedrà anche il lancioa prima serie dei The Jackal e'attesa Shake. È ricco di anteprime, proiezioni, ospiti e incontri, ilCinema e Serie TV diNapoli(Mostra d'Oltremare, 28 aprile - 1 maggio). Si parte a tutta velocità conX: il decimo filma saga& Furious che ha consacrato Vin Diesel nei panni di Dom Toretto, sbarca a Napoli con contenuto inedito, inmondiale, ...

