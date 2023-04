Come sta Loredana Berté? Tour rinviato per una operazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) A comunicarlo lo staff dell’artista Ansia per le condizioni di salute di Loredana Berté. Lo staff dell’artista, attraverso i canali social ha fatto sapere Come la cantante dovrà sottoporsi a una operazione. “Dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni.La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il Tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024”. Nella nota poi si spiega Come “l’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”. Non è tra l’altro “esclusa la possibilità di un Tour estivo. Fate un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) A comunicarlo lo staff dell’artista Ansia per le condizioni di salute di. Lo staff dell’artista, attraverso i canali social ha fatto saperela cantante dovrà sottoporsi a una. “Dopo una visita chirurgica specialistica di controllo, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni.La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare ilal prossimo autunno/inverno o primavera 2024”. Nella nota poi si spiega“l’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti”. Non è tra l’altro “esclusa la possibilità di unestivo. Fate un ...

