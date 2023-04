Com'è morto Federico Salvatore, la malattia e la moglie sempre al suo fianco: "Grazie a chi ci ha tenuto la mano" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggo i tanti messaggi che ci mandate e molti di questi li leggo insieme a Federico, ci inondano di affetto, un fiume di tenerezza di cui abbiamo bisogno perché Federico sa che il Suo pubblico lo ... Leggi su ilriformista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leggo i tanti messaggi che ci mandate e molti di questi li leggo insieme a, ci inondano di affetto, un fiume di tenerezza di cui abbiamo bisogno perchésa che il Suo pubblico lo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : ''In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hann… - Adnkronos : Runner morto a Trento, Feltri: 'Abbattere cacciatori e non orsi' . #Adnkronos - IL_PATRIOTAITA : LO DICE L'AUTOPSIA: RAGAZZO MORTO DI PERICARDITE DOPO IL VACCINO, MA IL GIUDICE NON VUOLE INDAGARE - RanucciRanuc1 : Come mantenere la schiena in posizione corretta quando sollevi un peso morto - Daniele85pari : RT @lvogruppo: ???? È MORTO FEDERICO SALVATORE, IL CANTAUTORE NAPOLETANO COLPITO DA EMORRAGIA CEREBRALE DOPO VACCINO NEL 2021. ??EMORRAGIA C… -