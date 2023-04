Come è cara la Milano di Sala: per comprare casa servono 50 anni di stipendio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Riuscire a comprare casa a Milano è un miraggio e quando si riesce ci si deve indebitare per una vita intera. Secondo una ricerca fatta da Ener2 Crowd.com, piattaforma italiana di lending crowdfunding, ci vogliono circa 50,3 anni per estinguere il mutuo di una casa comprata a Milano. Il capoluogo lombardo si posiziona ai vertici nella classifica per le città italiane più care in Italia. Fino agli anni Settanta del secolo scorso anche un operaio, con il suo stipendio medio di 50 mila lire al mese, poteva permettersi in circa 20 anni di acquistare un appartamento in una zona centrale. Oggi invece non ci riuscirebbe neanche in 40 anni. Per non parlare di chi è costretto al precariato o, suo malgrado, al lavoro ... Leggi su panorama (Di mercoledì 19 aprile 2023) Riuscire aè un miraggio e quando si riesce ci si deve indebitare per una vita intera. Secondo una ricerca fatta da Ener2 Crowd.com, piattaforma italiana di lending crowdfunding, ci vogliono circa 50,3per estinguere il mutuo di unacomprata a. Il capoluogo lombardo si posiziona ai vertici nella classifica per le città italiane più care in Italia. Fino agliSettanta del secolo scorso anche un operaio, con il suomedio di 50 mila lire al mese, poteva permettersi in circa 20di acquistare un appartamento in una zona centrale. Oggi invece non ci riuscirebbe neanche in 40. Per non parlare di chi è costretto al precariato o, suo malgrado, al lavoro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bengoal85 : Cara EX grazie per avermi restituito gran parte delle mie cose, mancano le scarpe (2 paia), forse ne avevate bisogn… - alelu62 : Cara @GiorgiaMeloni: la PMI è disorientata da #PNRR, delusa dal tuo taglio del cuneo fiscale, che non farà ripartir… - Jess3Pinkman88 : @GoalItalia È il come cara acciughina..il fatto che siete più in tribunale che sul prato verde la dice lunga. SPIAZE - mahoor116 : @Rosa_dEss @ACmcoppola @EmmaBoh10 @MaurilioVitto @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @Blackskorpion4… - IPrandelli : @guidolino68 @silvye6879 Faccio come le ragazze del giorno d oggi ci sentiamo a giorni alterni cara silvye inizia t… -