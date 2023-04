Com'è alla fine Cocainorso, b-movie tutto eccesso con aspirazioni da cult (Di mercoledì 19 aprile 2023) Deve purtroppo fare i conti con un macabro tempismo Cocainorso, che esce in sala il 20 aprile, poco tempo dopo la tragedia avvenuta in Trentino. Il film, tuttavia, nulla ha nulla a che fare con la realtà, nonostante all’inizio della visione (e sulle locandine) compaia la scritta «Ispirato a una storia vera». La storia vera, in effetti, risale al 1985, quando il narcotrafficante Andrew Carter Thornton morì durante la sua ultima missione: lanciatosi da un aereo sopra Knoxville, nel Tennessee, con un borsone contenente 15 milioni di dollari di cocaina, rimase ucciso poiché non gli si aprì il paracadute. In seguito, circa due mesi dopo, in Georgia un orso di 100 chili fu trovato morto insieme a quel che sembravano i resti del borsone di Thornton e l’autopsia rivelò che l’animale era deceduto per overdose di cocaina. Questo è quello che accadde davvero, anche se gli eventi ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Deve purtroppo fare i conti con un macabro tempismo, che esce in sala il 20 aprile, poco tempo dopo la tragedia avvenuta in Trentino. Il film, tuttavia, nulla ha nulla a che fare con la realtà, nonostante all’inizio della visione (e sulle locandine) compaia la scritta «Ispirato a una storia vera». La storia vera, in effetti, risale al 1985, quando il narcotrafficante Andrew Carter Thornton morì durante la sua ultima missione: lanciatosi da un aereo sopra Knoxville, nel Tennessee, con un borsone contenente 15 milioni di dollari di cocaina, rimase ucciso poiché non gli si aprì il paracadute. In seguito, circa due mesi dopo, in Georgia un orso di 100 chili fu trovato morto insieme a quel che sembravano i resti del borsone di Thornton e l’autopsia rivelò che l’animale era deceduto per overdose di cocaina. Questo è quello che accadde davvero, anche se gli eventi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? L'Inter vinse 1-0, la Juve si lamentò dell'arbitraggio e si chiuse in silenzio stampa. L'arbitro della partita, D… - GiorgiaMeloni : La qualità dei prodotti italiani è la cosa più preziosa che abbiamo. Al Salone del mobile di Milano ho spiegato com… - fratotolo2 : Alla dichiarazione del ministro #Lollobrigida “No alla #sostituzioneetnica, dobbiamo incentivare le nascite”, rispo… - lorenzhaus : RT @michele_geraci: L’Occidente sta perdendo la battaglia sul tema di cui si vanta essere paladino: la verità e trasparenza alla base della… - Aly8114 : RT @Vas_a_flipar: Il giorno in cui crederemo alla balla che è stato il pubblico a volere Nikita vincitrice e non il GF voleranno i maiali… -