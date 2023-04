Colpaccio-Mediaset | clamoroso a Rete 4 | chi è | cosa le affidano

(Di mercoledì 19 aprile 2023)sfodera una carta in più: un nuovo talk. Da sabato 22 aprile4 farà spazio a Settegiorni, programma di prima serata a base di attualità. A condurlo Elena Tambini, già vista a Pressing, Quarto Grado e a Il Diario del Giorno. Un titolo, la nuova trasmissione, che va ad aggiungersi agli ultimi arrivi, ossia Controcorrente (in) Primaserata e Zona Bianca, nonché ai più che rodati Dritto e rovescio, Fuori dal coro e Quarta Repubblica. La nuova produzione Videonews analizzerà i temi della settimana che sono stati al centro dell'attenzione mediatica e che hanno diviso l'opinione pubblica. Si parlerà di politica, di cronaca, ma anche di costume e di spettacolo. Con la Tambini tanti ospiti e opinionisti. Saranno loro a essere chiamati a commentare i fatti trattati nei programmi di approfondimento, leggendoli con ...

sfodera una carta in più: un nuovo talk. Da sabato 22 aprile Rete 4 farà spazio a Settegiorni , programma di prima serata a base di attualità. A condurlo Elena Tambini , già vista a Pressing, ...

