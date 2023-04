Collezionismo | i cinque oggetti più cercati dagli italiani

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Da una ricerca di YouGov, commissionata da Catawiki nella “top five” deglipiù collezionatitroviamo francobolli, monete, fumetti, libri e orologi MILAN – Se è vero che durante i periodi in cui l’inflazione è più alta i consumatori tendono a ridurre le spese, questo non vale per i collezionisti. Buona parte di quelli, infatti, non sembra temere l’aumento dei prezzi: il 70% dichiara che nel 2023 spenderà lo stesso budget, o anche di più, per le proprie passioni. Non solo, il 44% dei collezionisti– che sale al 57% per i giovani della Gen Z – considera una collezione un buon tipo di investimento, comparabile ad altre tipologie, come i risparmi bancari o gli investimenti immobiliari. Sono questi alcuni dei dati emersi dalla ricerca “Il comportamento dei ...