Coldplay | al cinema da oggi Music of the Spheres | live at River Plate

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Idaper tre giorni sul grande schermo conof Theat, in proiezione in tutto il circuito The SpaceLo scorso 29 ottobre hanno movimentato milioni di fan con la diretta globale del loro ultimo spettacolare concerto:Of TheWorld Tour, filmato nel 2022 durante le dieci serate sold out allo stadiodi Buenos Aires, e adesso isono pronti a tornare sul grande schermo conof Theat, in proiezione in tutto il circuito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhiocine : Coldplay – Music of the Spheres: Live at River Plate (2023): la musica al cinema - articolo scritto da Stefano Del… - SMSNEWSOFFICIAL : ll 19, 20 e 21 aprile torna a gran richiesta i tutti i The Space Cinema l’ultimo concerto dei Coldplay - SilvSottile : Da oggi, solo per 3 giorni, evento speciale al cinema #ColdplayRiverPlateFilm #Coldplay #ColdplayLiveAtRiverPlate… - Irene_Silmarien : Fan dei #Coldplay siete pronti a vivere un’esplosione di musica? #ColdplayMusicoftheSpheres #LiveatRiverPlate è la… - giuseppedelcu16 : voglio andare a vedere i coldplay al cinema ma giustamente ho due interrogazioni ogni giorno da mo fino a sabato. Vaffanculo -

...il proprio posto in sala e acquistare i biglietti per il film concerto deivisitando la pagina dedicata del sito di The Space, al link: https://www.thespacecinema.it/extra/- ...Celebrare il ritorno post - pandemia Questo nuovo appuntamento alcon iracchiude una sorta di Best Of montato ad arte, con il meglio delle tappe del Music Of The Spheres World Tour , ...Sergio è un padre premuroso che non si dà pace nel non vederla felice e, sopraffatto dalla disperazione, medita vendetta..." Voto della critica: ***Ritz ( tel. 0184 506060 ) -- ...

Al cinema "Coldplay - Music of The Spheres: live at River Plate" varesenews.it

COLDPLAY – MUSIC OF THE SPHERES: LIVE AT RIVER PLATE’ IN PROIEZIONE IN TUTTI I THE SPACE CINEMA L’appuntamento sul grande schermo è per il 19,20 e 21 ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Venezia (Venezia). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...