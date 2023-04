Coldiretti, oltre 500mila firme per legge contro cibi sintetici (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, dal vicepremier Antonio Tajani di Forza Italia al vicepremier Matteo Salvini della Lega, dal leader di Azione Carlo Calenda al capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi fino a capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli ma anche tantissimi parlamentari come Luca Pastorino di +Europa o Elena Bonetti di Italia Viva, salgono ad oltre mezzo milione le firme raccolte dalla mobilitazione della Coldiretti a sostegno della legge per fermare i cibi sintetici o “a base cellulare” come suggerito da Fao e Oms, in assenza di adeguate garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare ed ambientale. Coldiretti ricorda in una nota che – come ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni al presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, dal vicepremier Antonio Tajani di Forza Italia al vicepremier Matteo Salvini della Lega, dal leader di Azione Carlo Calenda al capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi fino a capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli ma anche tantissimi parlamentari come Luca Pastorino di +Europa o Elena Bonetti di Italia Viva, salgono admezzo milione leraccolte dalla mobilitazione dellaa sostegno dellaper fermare io “a base cellulare” come suggerito da Fao e Oms, in assenza di adeguate garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare ed ambientale.ricorda in una nota che – come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Coldiretti, oltre 500mila firme per legge contro cibi sintetici - ResPubl79983835 : RT @Giornaleditalia: Coldiretti, oltre 500mila firme per legge contro cibi sintetici - Giornaleditalia : Coldiretti, oltre 500mila firme per legge contro cibi sintetici - Adnkronos : Coldiretti: oltre 500mila firme per la legge contro i cibi sintetici. #Adnkronos - tempoweb : #Coldiretti: da #Meloni a #Bonaccini oltre 500mila firme contro il cibo sintetico #18aprile #iltempoquotidiano… -