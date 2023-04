Codacons escluso dal ricorso Juve: «possibile abuso di atti d’ufficio» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha ritenuto inammissibile l’intervento del Codacons nell’ambito del ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della Corte d’Appello federale sul caso plusvalenze. Lo riferisce Calcio e Finanza, che pubblica la nota con la quale Codacons paventa la possibilità di un abuso di atti di ufficio. Codacons spiega: «La decisione assunta oggi dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha ritenuto non ammissibile l’intervento ad opponendum presentato dal Codacons nel ricorso proposto dalla Società Juventus sul caso delle plusvalenze, è un atto abnorme, uno schiaffo per milioni di tifosi italiani che potrebbe addirittura configurare un possibile abuso di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Collegio di Garanzia del Coni ha ritenuto inammissibile l’intervento delnell’ambito delpresentato dallantus contro la sentenza della Corte d’Appello federale sul caso plusvalenze. Lo riferisce Calcio e Finanza, che pubblica la nota con la qualepaventa la possibilità di undidi ufficio.spiega: «La decisione assunta oggi dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha ritenuto non ammissibile l’intervento ad opponendum presentato dalnelproposto dalla Societàntus sul caso delle plusvalenze, è un atto abnorme, uno schiaffo per milioni di tifosi italiani che potrebbe addirittura configurare undi ...

