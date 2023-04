CM.com – Sentenza Juve, il rischio di un verdetto all’italiana: riavrà i punti solo temporaneamente | Primapagina (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 09:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Siccome siamo in Italia, come ha detto Mourinho, temo un verdetto all’italiana. Nella patria del diritto – lo si sa – i bizantinismi sono all’ordine del giorno e quindi non mi stupirei se questa sera o domani (non vi è certezza assoluta sul giorno del giudizio), il Collegio di garanzia del Coni rinviasse la questione alla Corte d’Appello federale, chiedendo una rimodulazione (leggi riduzione dei punti di penalità) nei confronti della Juve. Nel frattempo i quindici sottratti verrebbero temporaneamente restituiti ai bianconeri. Un modo come un altro per rendere ancor più complicata la definizione di una classifica attendibile. Quando c’è da non decidere e da complicarsi la vita, gli italiani, soprattutto nel calcio, sono ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023) 2023-04-19 09:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Siccome siamo in Italia, come ha detto Mourinho, temo un. Nella patria del diritto – lo si sa – i bizantinismi sono all’ordine del giorno e quindi non mi stupirei se questa sera o domani (non vi è certezza assoluta sul giorno del giudizio), il Collegio di garanzia del Coni rinviasse la questione alla Corte d’Appello federale, chiedendo una rimodulazione (leggi riduzione deidi penalità) nei confronti della. Nel frattempo i quindici sottratti verrebberorestituiti ai bianconeri. Un modo come un altro per rendere ancor più complicata la definizione di una classifica attendibile. Quando c’è da non decidere e da complicarsi la vita, gli italiani, soprattutto nel calcio, sono ...

