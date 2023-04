Classifica Tour of the Alps 2023, terza tappa: Tao Geoghegan Hart resta leader, 5° Lorenzo Fortunato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Tour of the Alps 2023 vede disputarsi la terza tappa, con partenza da Ritten ed arrivo in salita a Brentonico San Valentino dopo 162.5 km: il tedesco Lennard Kamna (BORA – hansgrohe) vince con 4? sul gruppetto degli inseguitori regolato da Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe), secondo, davanti a Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), terzo. In Classifica generale guida sempre il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), a 22? l’altro britannico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), secondo, a 28? l’australiano Jack Haig (Bahrain – Victorious), terzo. Il miglior italiano è Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), quinto a 38?, più indietro Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech), 16° a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilof thevede disputarsi la, con partenza da Ritten ed arrivo in salita a Brentonico San Valentino dopo 162.5 km: il tedesco Lennard Kamna (BORA – hansgrohe) vince con 4? sul gruppetto degli inseguitori regolato da Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe), secondo, davanti a Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), terzo. Ingenerale guida sempre il britannico Tao(Ineos Grenadiers), a 22? l’altro britannico Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), secondo, a 28? l’australiano Jack Haig (Bahrain – Victorious), terzo. Il miglior italiano è(EOLO-Kometa), quinto a 38?, più indietro Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech), 16° a ...

