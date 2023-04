Classifica ATP, cosa deve fare Jannik Sinner a Barcellona per guadagnare posizioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Jannik Sinner potrebbe guadagnare una posizione nel ranking ATP in caso di successo finale nel torneo di Barcellona, di categoria ATP 500: l’azzurro supererebbe infatti Holger Rune, a patto che il danese non vinca a Monaco di Baviera. Al contrario, nessuno questa settimana potrà scavalcare il tennista italiano. L’azzurro a Barcellona è la testa di serie numero 4 in singolare ed ha usufruito di un bye al primo turno, mentre oggi, così come già accaduto la scorsa settimana a Montecarlo, ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno. Agli ottavi domani ci sarà la sfida col nipponico Yoshihito Nishioka. Venerdì ai quarti potrebbe riproporsi un’altra sfida vista a Montecarlo, ovvero il derby con Lorenzo Musetti, numero 9 del seeding, mentre sabato in semifinale c’è il possibile incrocio col ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023)potrebbeuna posizione nel ranking ATP in caso di successo finale nel torneo di, di categoria ATP 500: l’azzurro supererebbe infatti Holger Rune, a patto che il danese non vinca a Monaco di Baviera. Al contrario, nessuno questa settimana potrà scavalcare il tennista italiano. L’azzurro aè la testa di serie numero 4 in singolare ed ha usufruito di un bye al primo turno, mentre oggi, così come già accaduto la scorsa settimana a Montecarlo, ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman al secondo turno. Agli ottavi domani ci sarà la sfida col nipponico Yoshihito Nishioka. Venerdì ai quarti potrebbe riproporsi un’altra sfida vista a Montecarlo, ovvero il derby con Lorenzo Musetti, numero 9 del seeding, mentre sabato in semifinale c’è il possibile incrocio col ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Impresa di Lorenzo Musetti al torneo di Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale: il toscano ha battuto, in rimont… - Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - Tenniscircus : Dopo 708 settimane, #FabioFognini è uscito dalla #Top100 del #rankingATP- - apeindiana : RT @TelDiTen: Lo sapevate che da quest'anno c'è anche una 'gara degli ATP 500' e i cinque che a fine anno hanno fatto più punti si beccano… - sinneristi1 : RT @TelDiTen: Lo sapevate che da quest'anno c'è anche una 'gara degli ATP 500' e i cinque che a fine anno hanno fatto più punti si beccano… -