CLAMOROSO al Coni, il procuratore Taucer: 'Sproporzionate le accuse alla Juve, troppi 15 punti di penalizzazione' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le sensazioni positive della Juventus nel giorno della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal club bianconero... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le sensazioni positive dellantus nel giorno della sentenza del Collegio di Garanzia delsul ricorso presentato dal club bianconero...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroFalchi73 : RT @Wito34010166: ?? #Coni Clamoroso la procura chiede il rinvio alla #Caf e non chiede il respingimento della richiesta della #Juventus. Qu… - R4BB3R : RT @Wito34010166: ?? #Coni Clamoroso la procura chiede il rinvio alla #Caf e non chiede il respingimento della richiesta della #Juventus. Qu… - Daniele84180289 : RT @LazioSpace: ?? Aggiornamento ore 17:30 ?? Clamoroso al #Coni. Dopo due ore e quarantacinque minuti di discussione, Ugo Taucer, procura… - SOS_JUVE : RT @Wito34010166: ?? #Coni Clamoroso la procura chiede il rinvio alla #Caf e non chiede il respingimento della richiesta della #Juventus. Qu… - Giovann39862505 : RT @Wito34010166: ?? #Coni Clamoroso la procura chiede il rinvio alla #Caf e non chiede il respingimento della richiesta della #Juventus. Qu… -