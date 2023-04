Civitavecchia, pubblicato il bando per aprire i centri estivi : come fare domanda (Di mercoledì 19 aprile 2023) Civitavecchia – bando aperto per le domande di autorizzazione per l’apertura di “centri diurni estivi per minori”. Chi vuole essere autorizzato dal Comune di Civitavecchia a fornire l’importante servizio per la stagione 2023 avrà tempo fino all’8 maggio. Lo comunica l’assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli. “Anche quest’anno gli uffici hanno disposto tutto il necessario affinché i servizi per la vacanza destinati ai minori o ai disabili (centri estivi, colonie estive e simili) avvengano in sicurezza ed entro precisi parametri definiti dalla legge. È importante perciò che tutti gli operatori interessati ad ottenere l’autorizzazione del Comune di Civitavecchia, rispettando l’impianto normativo e l’iter previsto, affinché tutte le attività della ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)aperto per le domande di autorizzazione per l’apertura di “diurniper minori”. Chi vuole essere autorizzato dal Comune dia fornire l’importante servizio per la stagione 2023 avrà tempo fino all’8 maggio. Lo comunica l’assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli. “Anche quest’anno gli uffici hanno disposto tutto il necessario affinché i servizi per la vacanza destinati ai minori o ai disabili (, colonie estive e simili) avvengano in sicurezza ed entro precisi parametri definiti dalla legge. È importante perciò che tutti gli operatori interessati ad ottenere l’autorizzazione del Comune di, rispettando l’impianto normativo e l’iter previsto, affinché tutte le attività della ...

