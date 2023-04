Civico 22 per una una politica attiva: secondo appuntamento dello ‘Scaffale’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – secondo appuntamento 2023 dello “Scaffale”, una delle attività di Civico22 dedicate interamente alla politica attiva per e con i cittadini, sabato 22 aprile, ore 17.30 presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V in corso Garibaldi, Benevento. L’incontro avrà come tema centrale Adolescenti e fenomeno “challenge social”. Verranno esaminati i dati del rapporto ESPAD 2021 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) che riporta informazioni sull’esperienza e sulla percezione degli studenti di età compresa tra i 15 e 19 anni, italiani, in relazione ad una varietà di sostanze e consumi, come tabacco, alcol, droghe, prodotti farmaceutici, nuove sostanze psicoattive, ma anche social media, challenge, gaming e gioco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –2023“Scaffale”, una delle attività di22 dedicate interamente allaper e con i cittadini, sabato 22 aprile, ore 17.30 presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V in corso Garibaldi, Benevento. L’incontro avrà come tema centrale Adolescenti e fenomeno “challenge social”. Verranno esaminati i dati del rapporto ESPAD 2021 (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) che riporta informazioni sull’esperienza e sulla percezione degli studenti di età compresa tra i 15 e 19 anni, italiani, in relazione ad una varietà di sostanze e consumi, come tabacco, alcol, droghe, prodotti farmaceutici, nuove sostanze psicoattive, ma anche social media, challenge, gaming e gioco ...

