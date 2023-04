Cittadella-Genoa: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I veneti devono ancora raggiungere matematicamente la salvezza, mentre i liguri sono molto vicini alla promozione in massima serie. Cittadella-Genoa si giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Tombolato. Cittadella-Genoa: LE probabili formazioni Cittadella(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Vita, Pavan, Branca, Crociata, Antonucci, Masiello. All. Gorini Genoa(4-2-3-1): Martinez, Bani, Dragusin, Criscito, Frendrup, Jagiello, Badelj, Strootman, Sabelli, Coda, Gudmundsson. All. Gilardino dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 22 aprile 2023 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 19 aprile 2023) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I veneti devono ancora raggiungere matematicamente la salvezza, mentre i liguri sono molto vicini alla promozione in massima serie.si giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 14 presso lo stadio Tombolato.: LE(4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Perticone, Frare, Giraudo, Vita, Pavan, Branca, Crociata, Antonucci, Masiello. All. Gorini(4-2-3-1): Martinez, Bani, Dragusin, Criscito, Frendrup, Jagiello, Badelj, Strootman, Sabelli, Coda, Gudmundsson. All. GilardinoIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 22 aprile 2023 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Cittadella-Genoa: probabili formazioni e dove vederla - walterbielli : visti i biglietti venduti a Cittadella il #Genoa gioca in casa - LiguriaNotizie : Genoa, prevendita per la trasferta al Tombolato contro il Cittadella - tabellamercatob : Stato di forma in #SerieB #Genoa, 4 vittorie e un pareggio #Cosenza, 3 successi e 2 pari #Venezia, 3 vittorie e un… - Ftbnews24 : #Genoa, verso la sfida con il Cittadella: Gilardino spera in 2 recuperi #Cittadella, Genoa, Serie B/Serie C -