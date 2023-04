Citadel | svelati il nuovo trailer e la data di uscita della serie globale di spionaggio VIDEO

Alla premiere globale di Londra anche Matilda De Angelis , che sarà la protagonista del capitolo Italiano di, Gina Gardini, showrunner, Marco Azzani, Country Director Prime Video Italia e ...Alla premiere globale di Londra anche Matilda De Angelis , che sarà la protagonista del capitolo Italiano di, Gina Gardini, showrunner, Marco Azzani, Country Director Prime Video Italia e ...

Citadel: svelati il nuovo trailer e la data di uscita della serie globale ... Movieplayer

Prime Video ha presentato in una location esclusiva e segreta a Londra la premiere mondiale di Citadel, la nuova serie di casa Amazon in uscita il 28 aprile e dal sapore adrenalinico Mancano pochi gio ...Le riprese della stagione 2 di Citadel, che non ha ancora ottenuto ufficialmente il rinnovo, si svolgeranno in California ...