Cisco Cybersecurity Readiness Index 2023 | in Italia solo il 7% delle aziende è in grado di difendersi dalle minacce informatiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... securityopenlab : Italia e cyber resilienza: non ci siamo @Cisco @CiscoItalia #CybersecurityReadinessIndex #cybersecurity #Italia: Ci… - Dome689 : Cisco, le aziende italiane sono immature sulla cybersecurity - netsecu : - koijk888 : RT @ptracesecurity: Cisco ASA Software and ASDM Security Research - CyberSecHub0 : RT @FilippoAstone: #Leonardo e #Cisco insieme per sviluppare soluzioni di #cybersecurity e #sostenibilità -

...con capacità di autonomous response, sta rendendo tutto più semplice. L'azienda ha, infatti, annunciato le integrazioni con i principali player di settore come Aruba, Checkpoint,, ...Sono stati resi pubblici oggi i risultati dell'indagineReadiness Index 2023 , un approfondito studio che mira a misurare la preparazione e la resilienza delle aziende nei confronti degli attacchi informatici . Sono cinque i "pilastri" ...Thanks to collaborations between leading companies such as HP, a Dell, andfrom China, Japan, ... Recent Developments In 2022, ERI, a leading recycler ofand electronic intensive ...

Cisco Cybersecurity Readiness Index 2023: in Italia solo il 7% delle aziende è in grado di difendersi dalle minacce ... Adnkronos

In the wake of this emerging threat, our message to CNI sectors is to take sensible, proportionate steps now to protect themselves,” argued Marsha Quallo-Wright, NCSC deputy director for critical ...The European Commission launched Cybersecurity Skills Academy on Tuesday (18 April) to close the cybersecurity sector's ongoing skills shortage and develop the EU's cyber resilience.