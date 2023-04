Cirque du Soleil | gli artisti di ‘Kurios’ a Roma | ecco quando e dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 aprile 2023)ospiterà i fantastici e appassionanti spettacoli circensi deldu. Domani, giovedì 20 aprile,duarriva, infatti, alla stazione diTermini con “Kurios – Cabinet of Curiosities”, presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti. Dalle 12:30, alcuni degliprotagonisti dello spettacolo, che in Italia ha già venduto 180 mila biglietti, si troveranno all’interno della stazione per alcuni preparativi in vista della “magica” partenza verso Milano. Eccezionalmentedualla stazione Termini diI personaggi, come qualunque viaggiatore, entreranno e si aggireranno in stazione, per poi passare il tornello, accedere nell’area delle partenze e salire a bordo del ...