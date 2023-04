Ciro Immobile torna a parlare dopo l’incidente in auto | “Il peggio è passato | vogliamo solo dimenticare”

(Di mercoledì 19 aprile 2023)in: “Il” “Il”:con un tram avvenuto a Roma la scorsa domenica 16 aprile. Il calciatore della Lazio, dimesso dall’ospedale Gemelli insieme alla figlia Michela, che era sul Suv insieme alla sorella Giorgia al momento del, ha postato sul suo profilo Instagram una foto della famiglia finalmente riunita a casa. “Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e sopratutto grazie ai dottori agli infermieri che in questi giorni hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - stefanolucci71 : RT @LazioSpace: Questo il messaggio di Ciro #Immobile su Instagram: ?? “Grazie per tutti i messaggi pieni d'amore che ci avete mandato e so… - ignaziopinna9 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… -

Così in un post su Instagram l'attaccante della Lazio, coinvolto in un incidente stradale con un tram a Roma domenica mattina mentre era alla guida del suo Suv su cui si trovavano anche ...Commenta per primo Primo messaggio disui social dopo le dimissioni dall'ospedale. L'attaccate della Lazio insieme a tutta la sua famiglia ringrazia il personale sanitario e le persone che hanno dimostrato affetto e ...Così su Instagramringrazia tutte le persone che gli sono state accanto in queste ore di paura dopo l'incidente stradale che lo ha visto coinvolto insieme alle sue due bimbe domenica ...

Ciro Immobile, foto con la famiglia dopo l'incidente: "Grazie per i messaggi d'amore" La Gazzetta dello Sport

“Il peggio è passato”: Ciro Immobile torna a parlare dopo l’incidente con un tram avvenuto a Roma la scorsa domenica 16 aprile. Il calciatore della Lazio, dimesso dall’ospedale Gemelli insieme alla ...Ciro Immobile è tornato a Formello dopo l'incidente che lo ha coinvolto nei giorni scorsi alla guida della sua auto. L'attaccante della Lazio ha fatto visita ai suoi compagni mentre ...