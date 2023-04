Ciro Immobile | la società del Comune dopo l’incidente col tram | “Il semaforo funzionava”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nessun malfunzionamento delpresente all’incrocio dove si è verificatotra l’auto condotta dae undell’Atac. È quanto afferma Roma Servizi per la Mobilità, lacontrollata dalche si occupa del traffico in città. In una nota Roma Mobilità ha smentito “nel modo più categorico” un non corretto funzionamento “delall’incrocio teatro del” di domenica mattina, che ha provocato 12 feriti, tra cui l’attaccante della Lazio. Un tassista negli scorsi giorni aveva dichiarato a Il Messaggero che “ilnon” da due o tre giorni. Laha dichiarato che ilè “perfettamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - AntonellaS98453 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… - RockyBa82850913 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… -

Spunta uno studio sull'incidente di Ciro Immobile e il Suv: a che velocità andava il calciatore della Lazio Virgilio Notizie

Dopo l'incidente stradale del capitano della Lazio Ciro Immobile che domenica mattina si è scontrato violentemente contro un tram con la propria auto, mentre a bordo aveva le sue figlie, si è ipotizza ...