Ciro Immobile la prima foto con le figlie dopo l’incidente: italiani in lacrime (Di mercoledì 19 aprile 2023) Social. . Classe 1990, Ciro Immobile è un calciatore italiano, attaccante della Lazio, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con la quale si è laureato campione d’Europa nel 2021. In questi giorni il noto calciatore è rimasto coinvolto in un grave incidente con tram. A bordo della sua auto, andata completamente distrutta, anche le sue due figlie. Ciro Immobile ha lasciato l’Ospedale Gemelli di Roma dopo l’incidente ed è tornato a casa. Ora anche sua figlia Michela è stata dimessa e così la famiglia si è riunita e ha festeggiato il lieto eventi sui social.



MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l'attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - GossipOne_it : 'Ciro Immobile e le figlie coinvolte in un incidente con il tram: la testimonianza del capitano della Lazio'…