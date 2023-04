Ciro Immobile | la prima foto con le figlie dopo l' incidente | ' Il peggio è passato | ora vogliamo solo dimenticare'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - MatteoF69501984 : RT @LazioSpace: Questo il messaggio di Ciro #Immobile su Instagram: ?? “Grazie per tutti i messaggi pieni d'amore che ci avete mandato e so… - ChiamarsiBomber : Buone notizie per Ciro #Immobile e famiglia -

L'incidente è ancora un giallo, l'incidente è un mistero. Il tranviere: 'Il semaforo era verde'. Il tram disarcionato dalle rotaie Il post social di'Grazie per tutti i ...ROMA - Lo schianto in macchina, la botta, l'apprensione per le figlie a bordo. Non sono stati giorni facili per. Ora il bomber della Lazio è tornato a casa. Foto con la famiglia al completo, volti sorridenti e una vistosa fasciatura alla mano per. Mentre la piccola Giorgia indossa un ...Ha l asciato il Gemelli senza farsi vedere , svanendo tra i corridoi, scegliendo un'uscita secondaria, con un nodo attorno al cuore.è tornato a casa ieri senza la figlioletta Michela , adesso protetta da mamma Jessica, in attesa che la piccola sia dimessa tra oggi e domani.e la moglie hanno fatto staffetta in ...

Ciro Immobile dimesso dall'ospedale. Lo studio: "Andava a 80 chilometri all'ora". Il Comune: "Il semaforo era… Repubblica Roma

Tutta la famiglia è a casa, finalmente. Lo spavento è passato. Dopo Ciro Immobile anche la sua bambina Michela è stata dimessa dall'Ospedale Gemelli di Roma dopo l‘incidente che li ha visti coinvolti ...Ora sì che la famiglia Immobile è tornata a casa al completo. Dopo Ciro, dimesso ieri pomeriggio, mancava solo la figlia maggiore Michela, rimasta un'ulteriore notte ricoverata ...