Ciro Immobile | la notizia sulla figlia arriva direttamente dall’ospedale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Social. . Classe 1990,è un calciatore italiano, attaccante della Lazio, di cui è capitano, e della nazionale italiana, con la quale si è laureato campione d’Europa nel 2021. In questi giorni il noto calciatore è rimasto coinvolto in un grave incidente con tram. A bordo della sua auto, andata completamente distrutta, anche le sue due figlie.ha lasciato l’Ospedale Gemelli di Roma dopo l’incidente ed è tornato a casa. Vediamo, invece, insieme come stanno le figlie.Leggi anche:, orrore dopo l’incidente in auto: cos’è successo Leggi anche:, la decisione drastica: ha detto “addio” Leggi anche: Grave lutto per: il piccolo Alessio di sei anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - RockyBa82850913 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… - Frank82220072 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… -

... la Lazio ha replicato al quotidiano La Repubblica per l'articolo pubblicato quest'oggi sull'incidente stradale che ha visto coinvolto. Ecco la dura replica della società biancoceleste. ...... le aggressioni in Italia I NUMERI Quanti sono gli orsi in Trentino e nel Nord Italia sbarchi Emergenza migranti, ma non per tutte le Regioni NEL QUARTIERE PRATI L'incidente dia Roma ...Ma, assicura lo staff, non è in pericolo di vita •è stato dimesso dal Gemelli. Resta in ospedale la figlia di 10 anni Michela • Ieri sera allo stadio Maradona, Napoli - Milan ...

Spunta uno studio sull'incidente di Ciro Immobile e il Suv: a che velocità andava il calciatore della Lazio Virgilio Notizie

Dopo l’incidente stradale del capitano della Lazio Ciro Immobile che domenica mattina si è scontrato violentemente contro un tram con la propria auto, mentre a bordo aveva le sue figlie, si è ipotizza ...Come riferito da Il Messaggero, il capitano della Lazio, Ciro Immobile punta al rientro in campo nella sfida contro l'Inter del 30 aprile ...