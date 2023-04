Ciro Immobile | è giallo sull’incidente | cosa non torna nella versione del calciatore

(Di mercoledì 19 aprile 2023)incidente. L’attaccante della Lazio e della nazionale italiana è stato coinvolto in un incidente stradale a Roma. Ilera a bordo del suo Suv e si è schiantato con un tram in servizio. L’impatto ha fatto addirittura sbalzare il mezzo dai binari. L’attaccante avrebbe riportato ferite lievi e sarebbe già stato rilasciato, mentre la figlia pare sia rimasta sotto osservazione. Èperò sul suo incidente, c’è qualche nonsua. (Continua…) Leggi anche: Incidente, cos’è successo? Una prima ricostruzione dei fatti Leggi anche:, la notizia sulla figlia arriva direttamente dall’ospedale L’incidente di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - sportface2016 : +++#Lazio: Ciro #Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra+++ - OfficialSSLazio : Le condizioni di @ciroimmobile ?? - 1962Greco : L’articolo di ieri de “La Repubblica” a firma di Marco Lodoli è solo l’ultimo atto di un vergognoso massacro mediat… - DavideRibolini : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… -

ha lasciato l'ospedale Gemelli di Roma ed è tornato a casa. Il capitano della Lazio è stato dimesso ieri pomeriggio, ma ha preferito non parlare, tanto da decidere di prendere un'uscita ...C iroè tornato a casa . Dopo aver salutato la figlia Michela, ancora sotto osservazione al Gemelli con cui fino all'uscire ci sarà mamma Jessica, il capitano ha ritrovato il gruppo a Formello per ...La Lazio, priva di, tenterà di guadagnare terreno e di consolidare la sua seconda posizione contro il Torino. La Roma cercherà di difendere il suo terzo posto, preziosissimo perché, in ...

Spunta uno studio sull'incidente di Ciro Immobile e il Suv: a che velocità andava il calciatore della Lazio Virgilio Notizie

La Lazio non ci sta: pubblicato un comunicato ufficiale del club bianconceleste in risposta ad un articolo sull'incidente di Immobile ...Le ultime sulle condizioni di Ciro Immobile con Il Messaggero che analizza la situazione del capitano della Lazio: “Fa invece male il braccio: nello scontro con il tram è scoppiato l’airbag, forse un ...