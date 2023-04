Cina | incendio in un ospedale a Pechino | almeno 29 le vittime

(Di mercoledì 19 aprile 2023)29 morti in unavvenuto in undi, nel distretto di sudovest di Fengtai. 19 aprile 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannaworld96 : RT @ultimoranet: #Cina, vasto incendio in un ospedale di Pechino: almeno 29 morti. Alcuni pazienti evacuano la struttura calandosi con dell… - Open_gol : Le autorità locali hanno fatto sapere di aver fermato il direttore della struttura. Ancora da chiarire le cause del… - ATTSELVAGGIA : RT @ultimoranet: #Cina, vasto incendio in un ospedale di Pechino: almeno 29 morti. Alcuni pazienti evacuano la struttura calandosi con dell… - Giornaleditalia : Cina, incendio in ospedale a Pechino: 29 morti. Arrestato direttore della struttura - ereike05 : È salito a 29 il bilancio dei morti nell'incendio scoppiato ieri in un ospedale di Pechino -

Almeno 29 morti in unavvenuto in un ospedale di pechino, nel distretto di sudovest di Fengtai. 19 aprile 2023Le autorit cinesi hanno arrestato 12 persone in relazione all'scoppiato ieri in un ospedale di Pechino, che ha provocato almeno 29 morti: lo ha reso noto la polizia. Tra gli arrestati c' anche il direttore dell'ospedale. ...Da quanto è emerso dall'indagine in corso emerge che a causare l'è stata una struttura interna all'ospedale e vicina a materiali combustibili.

Cina, incendio in ospedale a Pechino: 29 vittime - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Un incendio è scoppiato nell'ospedale privato Changfeng di Pechino, in Cina. Il bilancio è di 29 vittime, tra cui 26 pazienti. Secondo quanto dichiarato da Li ...Martedì c'è stato un grande incendio in un ospedale di Pechino, in Cina, in cui sono morte almeno 29 persone e quasi 40 sono state ferite. L'ospedale si ...