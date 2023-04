Cina: incendio in ospedale, 12 arresti tra cui direttore nosocomio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pechino, 19 apr. (Adnkronos) - Sono 12 le persone che sono state arrestate a Pechino in relazione all'incendio nell'ospedale di Changfeng che ha causato la morte di 29 persone. Lo riferiscono le autorità locali nel corso di una conferenza stampa, spiegando che tra le persone arrestate ci sono il direttore dell'ospedale e responsabili della costruzione della struttura. Da quanto è emerso dall'indagine in corso emerge che a causare l'incendio è stata una struttura interna all'ospedale e viCina a materiali combustibili. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pechino, 19 apr. (Adnkronos) - Sono 12 le persone che sono state arrestate a Pechino in relazione all'nell'di Changfeng che ha causato la morte di 29 persone. Lo riferiscono le autorità locali nel corso di una conferenza stampa, spiegando che tra le persone arrestate ci sono ildell'e responsabili della costruzione della struttura. Da quanto è emerso dall'indagine in corso emerge che a causare l'è stata una struttura interna all'e via materiali combustibili.

