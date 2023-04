Cina, fiamme e fumo in ospedale: per salvarsi i pazienti si calano con le lenzuola o stanno in bilico sui condizionatori (Di mercoledì 19 aprile 2023) E' salito a 29 il bilancio dei morti nell'incendio scoppiato in un ospedale di Pechino, nel distretto di Fengtai (sudovest): lo hanno reso noto le autorità. Sui social media sono state postate foto e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) E' salito a 29 il bilancio dei morti nell'incendio scoppiato in undi Pechino, nel distretto di Fengtai (sudovest): lo hanno reso noto le autorità. Sui social media sono state postate foto e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgioAntonel1 : RT @XMERIDIO78: VENTI DI GUERRA TRA Usa???? e #Cina ???? Si alzano le voci dei falchi e non si escludono truppe Americane a #Taiwan .. Ottimo,… - cocchi2a : RT @XMERIDIO78: VENTI DI GUERRA TRA Usa???? e #Cina ???? Si alzano le voci dei falchi e non si escludono truppe Americane a #Taiwan .. Ottimo,… - XMERIDIO78 : VENTI DI GUERRA TRA Usa???? e #Cina ???? Si alzano le voci dei falchi e non si escludono truppe Americane a #Taiwan ..… - Ellesse70 : RT @wuminchia: L'ex deputato del parlamento britannico George Galloway: 'Stiamo andando indietro, mentre la Cina va avanti. La Cina tira fu… - OfficinaTorino : Ci voleva #Macron con la nazione in fiamme a dare un senso politico all'unione europea? Il parlamento europeo con i… -