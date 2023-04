Cina e Russia non riescono a sostituire gli Stati Uniti nel Golfo Persico (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il posizionamento delle monarchie del Golfo – e di altri paesi arabi – rispetto all’invasione russa dell’Ucraina ha messo definitivamente in discussione l’idea che gli Stati Uniti siano l’unica potenza egemone in Medio Oriente. Questo ha scombussolato gli equilibri in vigore dagli anni ’90, anche per gli europei. Con Washington a garantire l’assetto geopoli­tico mediorientale, gli europei potevano concentrarsi sul perseguire i loro interessi senza dover investire sulla sicurezza regionale e l’allineamento politico degli attori regionali. L’arretramento stra­tegico degli USA, iniziato con la presidenza di Barack Obama e culminato con il rifiuto di Donald Trump di reagire agli attacchi missilistici del 2019 contro Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti (EAU), ha scombussolato queste dinamiche. Molti europei hanno tirato ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il posizionamento delle monarchie del– e di altri paesi arabi – rispetto all’invasione russa dell’Ucraina ha messo definitivamente in discussione l’idea che glisiano l’unica potenza egemone in Medio Oriente. Questo ha scombussolato gli equilibri in vigore dagli anni ’90, anche per gli europei. Con Washington a garantire l’assetto geopoli­tico mediorientale, gli europei potevano concentrarsi sul perseguire i loro interessi senza dover investire sulla sicurezza regionale e l’allineamento politico degli attori regionali. L’arretramento stra­tegico degli USA, iniziato con la presidenza di Barack Obama e culminato con il rifiuto di Donald Trump di reagire agli attacchi missilistici del 2019 contro Arabia Saudita ed Emirati Arabi(EAU), ha scombussolato queste dinamiche. Molti europei hanno tirato ...

