Cina, 29 morti in incendio ospedale a Pechino (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Si aggrava il bilancio dell’incendio scoppiato ieri nel reparto di degenza dell’ospedale di Changfeng a Pechino. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, è salito a 29 il numero dei morti. L’ospedale ha oggi sospeso i servizi ambulatoriali e ha negato l’accesso alla struttura, fatta eccezione per i pazienti ricoverati. Dodici le persone che sono state arrestate, riferiscono le autorità locali nel corso di una conferenza stampa, spiegando che tra le persone arrestate ci sono il direttore dell’ospedale e responsabili della costruzione della struttura. Da quanto è emerso dall’indagine in corso emerge che a causare l’incendio è stata una struttura interna all’ospedale e viCina a materiali ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Si aggrava il bilancio dell’scoppiato ieri nel reparto di degenza dell’di Changfeng a. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, è salito a 29 il numero dei. L’ha oggi sospeso i servizi ambulatoriali e ha negato l’accesso alla struttura, fatta eccezione per i pazienti ricoverati. Dodici le persone che sono state arrestate, riferiscono le autorità locali nel corso di una conferenza stampa, spiegando che tra le persone arrestate ci sono il direttore dell’e responsabili della costruzione della struttura. Da quanto è emerso dall’indagine in corso emerge che a causare l’è stata una struttura interna all’e via materiali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PSchirripa : RT @ultimoranet: #Cina, vasto incendio in un ospedale di Pechino: almeno 29 morti. Alcuni pazienti evacuano la struttura calandosi con dell… - ultimoranet : #Cina, vasto incendio in un ospedale di Pechino: almeno 29 morti. Alcuni pazienti evacuano la struttura calandosi c… - Dondolino72 : RT @ilpost: Almeno 29 persone sono morte per un incendio in un ospedale di Pechino, in Cina - ilpost : Almeno 29 persone sono morte per un incendio in un ospedale di Pechino, in Cina - ledicoladelsud : Cina, 29 morti in incendio ospedale a Pechino -