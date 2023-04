Cina, 29 morti in incendio ospedale a Pechino (Di mercoledì 19 aprile 2023) Pechino, 19 apr. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel reparto di degenza dell'ospedale di Changfeng a Pechino. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, è salito a 29 il numero dei morti. L'ospedale ha oggi sospeso i servizi ambulatoriali e ha negato l'accesso alla struttura, fatta eccezione per i pazienti ricoverati. Dodici le persone che sono state arrestate, riferiscono le autorità locali nel corso di una conferenza stampa, spiegando che tra le persone arrestate ci sono il direttore dell'ospedale e responsabili della costruzione della struttura. Da quanto è emerso dall'indagine in corso emerge che a causare l'incendio è stata una struttura interna all'ospedale e viCina a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. (Adnkronos) - Si aggrava il bilancio dell'scoppiato ieri nel reparto di degenza dell'di Changfeng a. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, è salito a 29 il numero dei. L'ha oggi sospeso i servizi ambulatoriali e ha negato l'accesso alla struttura, fatta eccezione per i pazienti ricoverati. Dodici le persone che sono state arrestate, riferiscono le autorità locali nel corso di una conferenza stampa, spiegando che tra le persone arrestate ci sono il direttore dell'e responsabili della costruzione della struttura. Da quanto è emerso dall'indagine in corso emerge che a causare l'è stata una struttura interna all'e via ...

Cina, 29 morti in incendio ospedale a Pechino Si aggrava il bilancio dell'incendio scoppiato ieri nel reparto di degenza dell'ospedale di Changfeng a Pechino. Secondo quanto riporta il Global Times, infatti, è salito a 29 il numero dei morti. L'ospedale ha oggi sospeso i servizi ambulatoriali e ha negato l'accesso alla struttura, fatta eccezione per i pazienti ricoverati. Dodici le persone che sono state arrestate, riferiscono le ... Cina, sono 12 gli arresti per l'incendio nell'ospedale di Pechino Secondo i media cinesi, le fiamme, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, sono state segnalate intorno alle 12 di ieri (le 6 in Italia), nell'ala est dell'ospedale Changfeng. Sono 71 i pazienti evacuati.