Ciclismo, Vittoria Guazzini: "Punto a recuperare per i Mondiali. Roubaix? Nel 2024 la terrò alla larga…" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente alla Poliambulanza di Brescia Vittoria Guazzini. La 22enne portacolori dalla FDJ SUEZ è stata operata per stabilizzare la frattura scomposta e frammentata dell'ala iliaca sinistra provocata da una caduta durante la ricognizione sul percorso della Parigi-Roubaix: "Mi sento abbastanza bene dopo l'operazione anche se chiaramente sono stata meglio, l'operazione è andata bene. Da quando sono caduta, sono sempre stata sdraiata e credo di dover usare le stampelle prossimamente". Vittoria, puoi raccontarci la dinamica della caduta? "Eravamo a 2 km dal velodromo in un Punto tranquillo e i pericoli sembravano finiti, invece c'erano dei blocchi che separavano la ciclabile dalla strada e questi erano bassi, io non li ho visti e mi ...

