Ciclismo su Pista: Balsamo e Barbieri guidano l'Italia alla Nations Cup di Milton, importanti punti in palio per le Olimpiadi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Continua la Nations Cup di Ciclismo su Pista, che tra domani e domenica, sarà ospitata dal Mattamy National Cycling Centre di Milton in Canada. Ultimo dei tre appuntamenti stagionali con la coppa per nazioni, saranno messi in palio altri punti molto importanti per la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Dopo aver affrontato la tappa egiziana del Cairo con una formazione molto rimaneggiata, il CT italiano Marco Villa ha potuto convocare, almeno per il settore femminile, le migliori interpreti per le varie categorie, che hanno messo per una settimana in pausa il loro programma su strada. L'unica assente di peso sarà Vittoria Guazzini, fermata dalla frattura del bacino rimediata alla Prigi-Roubaix.

