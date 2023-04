Ciclismo | olandese Vollering vince la Freccia Vallone femminile | terza l' azzurra Realini

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Huy, 19 apr. - (Adnkronos) - Demil'edizione numero 26 della, 127 km con partenza a Huy e arrivo sul Muro di Huy, in Belgio. La 26ennedella Sd Worx si impone in solitaria con 5” di vantaggio sulla tedesca Liane Lippert (Movistar) e 7” sull'Gaia(Trek-Segafredo).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : La Vollering vince Amstel Race. Quinta Paladin, ottava Persico. L'olandese si è imposta in fuga solitaria a 2 km da… - sportface2016 : #Ciclismo Domani l'edizione 2023 dell'#AmstelGoldRace, il percorso della classica olandese - DegrandinGrandi : RT @WorldUci: Domenica 16 continua arriva la @Amstelgoldrace L'anno scorso ha trionfato il polacco Kwiatkowski,mentre il record di vittori… - WorldUci : Domenica 16 continua arriva la @Amstelgoldrace L'anno scorso ha trionfato il polacco Kwiatkowski,mentre il record… - primogiornale : Il Palio del Recioto parla olandese: Tijmen Graat (Jumbo-Visma) ha vinto la 60^ edizione della storica corsa di Pas… -

Jonas Vingegaard rinnova il suo contratto con la Jumbo - Visma fino al 2027. Lo annuncia il teamcon una nota sul proprio sito ufficiale. Il 26enne danese, vincitore del Tour de France 2022, è reduce dalla netta vittoria al Giro dei Paesi Baschi, ma salterà sia la Freccia Vallone, sia la ...... della mobilità sostenibile e del valore della bicicletta: 'Nelgiovanile si dovrebbe ... Un italiano medio percorre meno di 100 km all'anno in bici, un danese o unne percorre 1000. Se ...Il fenomeno assoluto della UAE con il pettorale 51, Tadej Pogacar , ha trionfato nella edizione numero 57 della Amstel Gold Race . La classicadella birra con i suoi 33 piccoli muri ha consacrato per l ennesima volta il campione sloveno. A 90 chilometri dall'arrivo Pogacar, in compagnia di altri 15 corridori, ha dato il primo ...

Ciclismo: olandese Vollering vince la Freccia Vallone femminile ... Il Tirreno

Huy, 19 apr. – (Adnkronos) – Demi Vollering vince l’edizione numero 26 della Freccia Vallone femminile, 127 km con partenza a Huy e arrivo sul Muro di Huy, in Belgio. La 26enne olandese della Sd Worx ...Lo stesso entusiasmo traspare dalle parole di Richard Plugge, general manager dello squadrone olandese. "Jonas è perfetto per noi: ha tanta voglia di imparare e questo lo rende un corridore molto ...