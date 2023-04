Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Tadej Pogacar ha vinto la sua prima Freccia Vallone. Lo sloveno del team Uae, che domenica scorsa si era aggiudicat… -

Freccia - Vallone 2023, l'ordine d'arrivo Tadej Pogacar (Slo) Mattias Skjelmose (Dan)Landa (... L'azzurro finisce la gara in quinta piazza , mentre sul podio ci salgono il suo compagno di squadra Mattias Skjelmose Jensen eLanda. HIGHLIGHTS Ci ha provato anche Samuele Battistella , che ...Non hanno mai ottenuto un piazzamento importante in questa corsa, ma per caratteristiche potrebbero trovarsi a loro agio sul muro di Huy anche Enric Mas,Landa, Sergio Higuita, Jay Hindley e ...

Ciclismo, Mikel Landa: "Contento del terzo posto, battere Pogacar era impossibile" OA Sport

Vídeo: Mikel Landa, en el podio de la Flecha Valona. Mikel Landa, ciclista vasco del equipo Bahrain Victorious, ha sido tercero en la clásica Flecha Valona. Ha completado el podio junto al ganador Tad ...